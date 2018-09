Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque de estacionamento fechado revolta moradores em Lisboa

Residentes querem que a intervenção seja feita de forma faseada, mas a EMEL não cede.

Por Francisca Genésio | 08:30

Moradores e comerciantes da freguesia de Belém, em Lisboa, estão revoltados com as obras de reabilitação de um parque de estacionamento que obrigaram ao encerramento do espaço.



O parque situa-se na avenida da Índia, entre a Cordoaria Nacional e a sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. As obras no parque são da responsabilidade da EMEL.



"A intervenção estava prevista para junho e julho, mas as obras só avançaram este mês e não nos avisaram, porque se calhar até podíamos ter encerrado para férias, para não prejudicar o negócio", disse ao CM Bessa Tavares, gerente de um estabelecimento comercial.



O parque de estacionamento em causa fica próximo da Universidade Lusíada. Alunos e professores são também utilizadores do espaço.



"A solução para evitar estes constrangimentos e prejuízos de milhares de euros, como é o meu caso, passa por haver bom senso e a obra ser feita de forma faseada: metade, por exemplo, e na outra ainda seria possível estacionar", reforçou Bessa Tavares, que já expôs o caso numa carta dirigida ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.



Ao CM, a EMEL justifica o atraso da obra com a "necessidade de obter um parecer adicional pela Direção-Geral do Património Cultural".



A empresa garante ainda que a intervenção não está a ser realizada de forma faseada devido "a questões de segurança", uma vez que "os acessos ao espaço são limitados e teriam de ser utilizados em simultâneo por equipamentos das obras e por automobilistas".



As obras de reabilitação do parque de estacionamento começaram a três de setembro.



Segundo a EMEL, deverão estar concluídas a 27 de novembro, já que o prazo de execução é de 59 dias úteis.