EMEL inaugura parque de estacionamento com 145 lugares em São Domingos de Benfica

A EMEL inaugura hoje um parque de estacionamento com 145 lugares na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, que terá uma tarifa máxima diária de dois euros e será gratuito para moradores com dístico.



Num comunicado hoje divulgado pela Câmara de Lisboa, pode ler-se que o novo parque está localizado na Rua João de Freitas Branco e será mais uma alternativa de estacionamento para quem reside ou trabalha na freguesia, sendo que os moradores que tenham o dístico de residente podem estacionar de forma gratuita, enquanto os visitantes têm uma tarifa máxima de dois euros.



De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, além da gestão dos lugares existentes na via pública, a EMEL -- Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa criou um total de 370 novos lugares de estacionamento naquela freguesia, que envolveram um investimento de 450.000 euros.



Entre os novos espaços encontram-se o parque das Torres de Lisboa (80 lugares), o reordenamento da Rua Padre Francisco Alvares (72 lugares) e o do Impasse da Rua Sousa Freire (73 lugares), que antecederam a intervenção da Rua João de Freitas Branco.



Segundo a autarquia, todas as intervenções na freguesia de São Domingos de Benfica enquadram-se no objetivo da EMEL de aumentar a oferta de estacionamento na cidade de Lisboa para os residentes.



Ainda de acordo com Câmara lisboeta, está também em curso um outro projeto de construção de parques dissuasores, prevendo a disponibilização de mais cinco mil lugares para quem entra em Lisboa vindo dos concelhos limítrofes, destinando a incentivar a utilização dos transportes coletivos no interior da cidade.