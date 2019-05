Passageiro agride motorista em Fafe

Um jovem de 22 anos foi identificado esta quarta-feira pela GNR de Fafe, depois de ter agredido o motorista do autocarro onde viajava.O jovem terá entrado no autocarro em Braga, com destino à Póvoa de Lanhoso, mas adormeceu durante a viagem.Quando foi acordado pelo motorista no final do percurso, já na Central de Camionagem de Fafe, insurgiu-se contra o condutor, de 60 anos, acusando-o de não o ter acordado quando parou na Póvoa de Lanhoso.Acabou por agredir o motorista a soco e com um objeto na cabeça.A cena foi presenciada por outros passageiros, que alertaram os responsáveis da empresa dona do autocarro e a GNR.O motorista foi assistido no local pelos bombeiros de Fafe, que o levaram ao hospital de Guimarães.