Passageiros da Soflusa deixam 'esmolas' a Mestres: "A ganância de uns provoca o caos em milhões"

perante a falta de entendimento com a empresa de transporte fluvial, os trabalhadores continuam nesta luta.





Contrariados com as greves constantes dos Mestres da Soflusa - empresa responsável pelas ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa - que prejudicam diariamente os passageiros, várias pessoas têm deixado mensagens e moedas de um cêntimo nos barcos como forma de protesto.Nas várias mensagens deixadas, e partilhadas num grupo existente no Facebook contra a greve, as pessoas 'agradecem' aos Mestres, por exemplo, "por prejudicarem quem não tem culpa nenhuma". Noutras folhas deixadas pode ler-se também "a ganância de uns provoca o caos em milhões".Colado aos papéis deixados nos bancos dos barcos, os utilizadores deixam ainda donativos de um cêntimo. Um dos queixosos escreveu que esta moeda é uma "esmola para os mestres da Soflusa".As greves dos Mestres da Soflusa têm sido constantes. Os 21 trabalhadores da empresa reivindicam por melhores condições de trabalho e pela contratação de mais profissionais. Por causa disso, marcaram outra paralisação entre 03 e 07 de junho.Com adesões na totalidade às greves parciais já realizadas eNo entanto, os utentes do serviço são os mais afetados e mostram-se cansados das constantes supressões que têm vindo a acontecer.