Um passageiro português que se encontrava a bordo de um voo da TAP, proveniente de Milão, em Itália, e com destino ao Porto, revelou àos momentos de pânico vividos dentro da aeronave que transporava uma mulher com suspeitas de coronavírus."Vinha no avião de Milão para o Porto e, quando chegámos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, a tripulação mandou-nos ficar sentados dentro do avião porque havia um passageiro suspeito de ser portador do vírus", começa por dizer Mário Silva.Segundo o relato do português, os médicos entraram pela parte de trás da aeronave. "Ficaram retidas dentro do avião as cinco filas [de passageiros] onde se encontrava o passageiro suspeito. Os restantes passageiros, como eu, puderam sair", acrescenta.De acordo com a testemunha, as suspeitas recaíam sobre "uma senhora, de meia idade", cuja nacionalidade não ficou esclarecida.pediu esclarecimentos sobre o caso suspeito à companhia aérea portuguesa, mas não obteve informações.A Direção-Geral de Saúde não confirmou, no entanto, que este caso suspeito de coronavírus a bordo seja o mesmo caso que deu entrada ao início desta tarde, no Centro Hospitalar de São João no Porto.