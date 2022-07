Paulo Correia foi assassinado aos 23 anos à porta de uma discoteca, no Porto. Um violento soco desferido por um suspeito de nacionalidade francesa causou a morte do jovem.



O caso ocorreu em outubro do ano passado e o agressor irá começar em breve a ser julgado por homicídio qualificado, arriscando a pena máxima de prisão.









