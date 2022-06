"Pedi-lhe que parasse, um pânico total": Daduh King explica episódio com ‘Rei dos Catalisadores’ no 'Manhã CM'

O cantor Daduh King esteve esta quarta-feira no programa 'Manhã CM', da, onde explicou a polémica com o conhecido 'Rei dos Catalisadores' sobre o alegado furto de peças de automóvel no Porto.A estrela do kizomba admitiu que se encontrava na mesma viatura que o 'Rei dos Catalisadores' no momento em que foram intercetados pela polícia, mas afirmou desconhecer que o veículo era roubado.Perante a abordagem da polícia, Daduh King explicou que o 'Rei dos Catalisadores' acelerou a viatura. "Eu pedi-lhe que parasse, um pânico total", explicou. A alta velocidade, o carro circulou pela berma da VCI, A1 e A29 - até um campo de milho, em S. Félix da Marinha. O suspeito acabou por fugir do local e King foi identificado pela polícia.O artista não ficou com nenhuma medida de coação, mas aguarda a ida a julgamento.