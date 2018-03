Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedida junção de emails sobre Manuel Vicente

Correio eletrónico foi apreendido durante as buscas ao escritório de Paulo Blanco.

Por D.C. | 09:19

A Procuradora do Ministério Público, Leonor Machado, pediu esta segunda-feira, no julgamento da Operação Fizz, a junção de 20 emails ao processo.



O correio eletrónico foi apreendido durante as buscas ao escritório do arguido Paulo Blanco, mas não tinha sido considerado relevante pela acusação.



Em causa está uma troca emails entre Paulo Blanco e vários destinatários, entre os quais o banqueiro Carlos Silva.



O Ministério Público defende que há referências diretas ao ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, acusado neste processo de corromper o procurador Orlando Figueira, mas que será julgado à parte.



Hoje é ouvido o advogado angolano Noronha Tiny.