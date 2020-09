Pedidos 300 mil euros pela morte de Giovani

Os pedidos de indemnização civil do caso da morte de Giovani, estudante cabo-verdiano de 21 anos, em Bragança, são superiores a 300 mil euros. A maior parte do valor, segundo fonte do processo, diz respeito à perda dos pais, enquanto o restante é requerido pelos três amigos da vítima mortal, também ofendidos no caso que tem decisão instrutória agendada para o próximo dia 19 de outubro.Cinco dos oito arguidos pediram a abertura da instrução. Nas últimas duas sessões, foram ouvidos os advogados de defesa. Entre a argumentação usada, pedem a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado de que sete dos arguidos estão acusados - um consumado e três tentados - para participação em rixa, uma vez que o desentendimento, alegam, terá sido provocado pelo grupo de cabo-verdianos depois de um "galanteio" num bar perto do local onde os dois grupos se terão envolvido em confrontos. A defesa tenta ainda colocar em questão se as alegadas agressões terão estado na origem da morte do jovem estudante ou se o ferimento que acabou por ser fatal poderá ter sido causado por uma queda sofrida depois.O Ministério Público, tal como ojá noticiou, mantém toda a acusação relativa ao homicídio do jovem. Luís Giovani Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado, depois de 10 dias no hospital. Sofreu um traumatismo cranioencefálico, sendo que a autópsia se revelou inconclusiva relativamente à causa da morte.