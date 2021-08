Com um perfil falso, nome de utilizador fictício e uma fotografia de um adolescente, o suspeito, de 30 anos, utilizava a rede social Facebook, da internet, para enganar as vítimas - com idades entre os 13 e os 16 anos.Iludia-as para enviarem imagens delas nuas e depois ameaçava-as com a divulgação. Foi detido pela PJ de Aveiro. Está indiciado pelos crimes de coação sexual e de pornografia de menores.