"Ao agir como agiram tiraram a vida a uma pessoa e arruinaram as vossas. Espera o tribunal que este erro vos faça pensar na vossa vida e sirva de exemplo”, afirmou esta segunda-feira o juiz Rui Coelho, ao condenar os três inspetores do SEF, acusados do homicídio do ucraniano Ihor Homeniuk, em março do ano passado, a penas de prisão de nove (Luís Silva e Duarte Laja) e sete anos (Bruno Sousa).