Perigo com armadilhas para pombos nas ruas de Faro

Pequenos pregos inseridos em bagos de milho com o objetivo de matar pombos continuam a ser encontrados nas ruas da cidade de Faro. A última vez que estas armadilhas foram denunciadas, em agosto, o milho adulterado tinha sido encontrado na zona do Mercado Municipal e do cemitério da Boa Esperança. Recentemente, osabe que foram espalhados próximo da capela de São Luís, onde geralmente os pombos se alimentam. Já foram apresentadas queixas no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e na Câmara de Faro, que já veio a público repudiar "práticas que violem a dignidade animal"."São atos maldosos e cruéis e que trazem grande sofrimento aos pombos que apenas se estão a tentar alimentar. Lamentamos a recorrência destas situações", diz aoPaulo Batista, do partido Pessoas–Animais–Natureza (PAN). O dirigente refere que, caso seja necessário fazer um controlo da população destas aves, deve ser feito de forma "ética", através da criação de uma "rede de pombais contracetivos". E aponta para outros perigos com a proliferação deste método para matar pombos: "Há outros animais, alguns de estimação, que passam pelos locais onde estão a ser postos estes bagos de milho com pregos e podem ingeri-los. Também há crianças que vão brincar para estes sítios, pondo em causa a sua segurança."Paulo Batista alerta que não há bases científicas que sustentem que os pombos ponham em causa a saúde pública.