Perímetro do fogo dominado em Oleiros. Mais de 860 bombeiros mantêm-se no local

O incêndio que lavra desde sábado no concelho de Oleiros, em Castelo Branco, está dominado, embora tenha ainda algumas partes ativas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo disse à Lusa fonte da ANEPC, "o incêndio está dominado naquilo que é o seu perímetro", mas "não quer dizer que não tenha ainda partes ativas".

A mesma fonte remeteu mais esclarecimentos para a conferência de imprensa agendada para as 09:00, em Oleiros, no posto de comando.

Pelas 08:40, segundo os dados da página da ANEPC, estavam no local a combater o fogo 868 operacionais, apoiados por 274 veículos e dois meios aéreos.

No domingo, ao início da noite, três aldeias do concelho de Oleiros estiveram em "risco efetivo" por causa deste fogo que se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã.

Em conferência de imprensa, o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa adiantou que as chamas consumiram cerca de seis mil hectares de terreno.



Em fase de consolidação o comandante diz que ainda "há muito trabalho pela frente porque esta área é complexa" e que o efetivo vai continuar no terreno porque há possibilidade de reativação nas próximas horas.



Em atualização