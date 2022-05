Pescadores resgatados com vida ao largo da praia do Tonel em Sagres

Dois pescadores com cerca de 30 anos foram salvos esta sexta-feira de manhã ao largo da praia do Tonel, em Sagres, depois do barco ter virado e começado a afundar.As vitimas foram resgatadas pela embarcação salva-vidas de sagres com o apoio de uma embarcação de pesca que estava junto ao local.Um helicóptero da Força Aérea também foi mobilizado para dar apoio na operação.As vítimas foram transportadas para o porto da Baleeira onde receberam assistência por parte do INEM.A operação de salvamento foi coordenada pelo capitão do Porto de Lagos, Pedro Palma.