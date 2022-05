Um pescador de cerca de 30 anos esteve doze horas no mar até ser resgatado, a sul da ilha de Santa Maria, Açores. A embarcação de pesca local onde seguia com dois colegas, de 30 e 50 anos, encalhou num afloramento rochoso. As duas outras vítimas estavam este domingo à noite desaparecidas - procuradas por mais de dezena e meia de embarcações e meios aéreos.









Ver comentários