Piloto André Serra é cremado amanhã em Barcarena

O funeral do piloto André Serra, que morreu esta sexta-feira após a queda do avião anfíbio que dirigia em Vila Nova de Foz Côa, realiza-se pelas 14h45 de amanhã, domingo, no crematório do cemitério de Barcarena, no concelho de Oeiras.

Os restos mortais do piloto de 38 anos foram, já este sábado, autopsiados no gabinete medico-legal do Hospital da Guarda.

Será deste local que serão transportados, ainda no dia de hoje, para a capela da Força Aérea, em Benfica, em Lisboa.

O início do velório está estimado para as 20h00.

A missa de corpo presente, antes da saída do corpo para o cemitério, está marcada para as 13h00 de domingo.