Piloto de motocross morre em despiste de mota em Almeirim

Um jovem de 22 anos morreu na sequência de um despiste da mota que conduzia na Circular Urbana de Almeirim, junto ao supermercado Pingo Doce, por volta das 21h00 de sexta-feira.

À chegada dos meios de socorro ao local, a vítima mortal, João Reguinga, já se encontrava em estado crítico e, apesar das manobras de reanimação, não resistiu aos ferimentos provocados pela queda, tendo o óbito sido declarado no local.

João Reguinga era um jovem muito conhecido e estimado em Fazendas de Almeirim, onde residia, e era praticante de motocross, depois de ter praticado ciclismo na equipa da Associação 20Kms de Almeirim, quando era mais novo.

As operações de socorro envolveram a VMER do Hospital de Vila Franca de Xira, os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR, que está a investigar as causas do acidente.

A família do jovem recebeu apoio psicológico de uma equipa do INEM no local do acidente.