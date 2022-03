Mika, Berok, Driller, Pints, Snoop, Danny, Casper, Billy e Shaggy. Cada uma destas alcunhas tem uma história por detrás, normalmente nunca divulgada, e pertence a pilotos de F16 portugueses que participaram em 2021 numa missão da NATO no flanco leste, junto à fronteira com a Rússia. O objetivo passava por manter os russos sob pressão, numa altura em que se registou um “recrudescimento nas ações militares russas na fronteira”, explicou ao CM o almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.