Pinheiro que caiu há 2 anos obriga família a viver em rulote

Faz precisamente dois anos no próximo dia 10 que, durante a tempestade ‘Ana’, o pinheiro de grande porte caiu em cima da casa onde viviam cinco pessoas, em Medas, Gondomar. A habitação de rés do chão e primeiro andar ficou com o telhado completamente destruído. Três elementos da família vivem agora numa rulote e num antigo pombal. Precisam de ajuda para reconstruir a moradia centenária - uma vez que a dona da árvore não se responsabiliza pelos danos causados.

"Vivemos com a ajuda da população. Foi-nos emprestada esta rulote para viver mas um dia vamos ter de a devolver. A dona do terreno onde estava o pinheiro disse que assumia os prejuízos, mas nunca o fez. Nós não vivemos. Nós sobrevivemos. Um dia de cada vez", disse ao CM Georgina Soares, que vive com o companheiro, Flávio, e um tio de 58 anos.

"O meu tio vive num pombal. Tudo improvisado. Nós andávamos a reconstruir a casa aos poucos e perdemos tudo. Os meus filhos até deixaram de viver connosco porque não temos condições, está tudo a ruir", frisou Georgina. "Naquele dia de tempestade ouvimos um forte estrondo. Estávamos na parte de baixo da casa. Se estivéssemos em cima, hoje não estaríamos aqui", referiu Flávio Carvalho. A família precisa agora de ajuda para reconstruir o telhado da casa. Já colocaram uma lona, mas os ventos fizeram com que a mesma se soltasse e entra agora chuva em toda a moradia.