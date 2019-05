Pistola adaptada e jogo ilegal em buscas da GNR na Murtosa

Após vários meses de investigação, a GNR avançou na madrugada deste sábado com uma operação de jogo ilegal num bar na Torreira, Murtosa.O dono do bar à entrada daquela localidade foi constituído arguido e está indiciado pelos crimes de jogo ilegal e posse de arma proibida, uma pistola ilegal adaptada, de calibre 6,35 mm. A ação policial do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Ovar, Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, elementos dos vários postos territoriais da GNR de Ovar e Inspeção de Jogos, ocorreu pouco depois das 04h00 e surpreendeu o proprietário e clientes.O jogo online era ‘comandando’ e controlado através de três telemóveis que foram apreendidos. Os jogos estavam instalados em vários tablets que eram entregues aos clientes. Foi durante as buscas para encontrar os telemóveis que os operacionais encontraram a pistola ilegal.Nas buscas efetuadas aos equipamentos informáticos, os especialistas da Inspeção de Jogos conseguiram aceder ao sistema dos equipamentos e assim comprovar a ilegalidade dos jogos.