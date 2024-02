O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, admitiu que as infraestruturas críticas do País estão vulneráveis “a ciberataques feitos por atores estatais, que subversivamente atacam a soberania de outros Estados”. Em discurso no compromisso de honra de 84 novos inspetores (4 dos quais antigos operacionais do SEF), Luís Neves reconheceu a ameaça.apurou que o responsável se referia a investigações em curso, sobre intrusões informáticas de várias origens, como chinesas ou russas. Por isso, acrescentou o diretor da PJ, “existe uma aposta em alocar recursos humanos e tecnológicos avançados e ministrar formação”.