PJ atrasa limpeza do Padrão dos Descobrimentos para investigar vandalismo

Esta manhã, quem passar pelo Padrão dos Descobrimentos, junto ao Rio Tejo, em Lisboa, vai encontrá-lo limpo e sem vestígios do graffiti que lá foi inscrito no domingo. Fonte da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que tutela o monumento através da empresa EGEAC, revelou que a remoção da frase, escrita em inglês, custou cerca de 2800 euros e foi encomendada “a uma empresa especializada, habilitada para fazer limpeza e restauro”, porque é “uma tarefa delicada”.Os trabalhos foram, porém, atrasados várias horas a pedido da Polícia Judiciária (PJ). “Estava previsto que a limpeza começasse logo na manhã de segunda-feira, mas a PJ pediu para não se avançar, para que os investigadores pudessem fazer perícias”, adiantou a mesma fonte. A remoção do graffiti arrancou, assim, ao final da tarde.