PJ caça suspeito de matar com álcool etílico em Braga

Foi identificado pela Polícia Judiciária o homem suspeito de, na quarta-feira à tarde, ter misturado álcool etílico no vinho de pacote que três amigos bebiam, num banco de jardim da praça Conde de Agrolongo, no Campo da Vinha, no centro de Braga.Um deles, João Paulo Silva, de 43 anos, acabou por morrer no local. O cadáver já foi autopsiado, mas só o resultado dos exames toxicológicos - que podem demorar vários dias - confirmarão a existência de álcool etílico.O indivíduo que terá realizado a mistura estava ainda a ser inquirido na PJ de Braga ontem à noite. As duas vítimas sobreviventes, com cerca de 50 anos, foram transportadas em coma alcoólico para o Hospital Central de Braga."Os três homens costumavam encontrar-se todos os dias aqui, há uns três anos, para beber vinho de pacote que compravam num supermercado da praça. O que aconteceu, desta vez, foi que um indivíduo, que nunca cá tínhamos visto, achou piada aos bêbedos e resolveu enfiar-lhes vinho pela boca até caírem para o lado", disse aoAntónio Azevedo, que assistiu a toda a situação.O comerciante diz não ter visto o suspeito a colocar álcool etílico no vinho dos três ébrios. A Judiciária, que tem a investigação do caso em mãos, investiga a possibilidade de ter sido essa a causa da morte de João Paulo Silva.Os outros dois homens, que foram hospitalizados na quarta-feira, tiveram esta quinta-feira alta, explicou ao Correio da Manhã fonte hospitalar.Os três homens que se juntavam a beber vinho de pacote no Campo da Vinha eram arrumadores de carros em algumas praças da cidade, nomeadamente nas imediações dos centros comerciais dos Granjinhos e de S. Lázaro.