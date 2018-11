Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido grupo que causou prejuízos de dez milhões de euros através de empresas fictícias

A Polícia Judiciária de Leiria desencadeou esta terça-feira a operação 'Cordial Mente', que pôs fim a um grupo organizado que criava empresas fictícias e que causou prejuízos de, pelo menos, dez milhões de euros.



Numa nota de imprensa, a PJ informa que "foram já contabilizados danos patrimoniais que ascendem a cerca de dez milhões de euros, decorrentes de terem sido lesadas inúmeras empresas e particulares, bem como o próprio Estado em termos fiscais".



"Estarão em causa crimes praticados de forma organizada, nomeadamente de burla qualificada, falsificação de documentos, recetação e fraude fiscal, concretizados através da constituição de firmas fictícias e sob a capa de movimentos comerciais aparentemente legais", acrescenta a mesma nota.



Durante as buscas e, até ao momento, procedeu-se à apreensão e recuperação de "inúmeros bens ainda não quantificados, sendo igualmente apreendida significativa quantidade de documentação, que serviria de suporte à atividade criminosa".



Segundo o comunicado, a Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desencadeou esta terça-feira a operação 'Cordial Mente', visando o desmantelamento de um grupo organizado que se dedicaria à prática de múltiplos crimes de natureza económica e patrimonial.



A investigação, tutelada pelas autoridades judiciárias de Santarém e Tomar, determinou a emissão de 18 mandados de detenção e de 36 mandados de busca, cumpridos em várias localidades de norte a sul do país.



A operação, coordenada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, envolveu meios humanos e materiais das Diretorias do Norte, do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, bem como os Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Aveiro, Guarda e Unidade Local de Évora, num total de 170 operacionais.



A PJ contou ainda com a colaboração dos Comandos Distritais de Santarém da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública.



A investigação prossegue "visando apurar a real dimensão patrimonial que estará em causa".



De acordo com a PJ, o grupo era essencialmente constituído por indivíduos referenciados e com antecedentes criminais por questões similares às referidas.



O cumprimento dos mandados de detenção e das buscas domiciliárias e não domiciliárias ocorreu em simultâneo e de acordo com o planeamento operacional previamente definido.



Os detidos irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para aplicação de medidas de coação tidas por convenientes.