PJ detém dois homens e apreende cocaína suficiente para mais de 440 mil doses

A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas e apreendeu, em duas operações, cocaína suficiente para mais de 440 mil doses individuais e que tinha sido transportada por via aérea em voos oriundos da América Latina.

Em comunicado, a PJ explica que numa das operações, que decorreu em outubro, a droga apreendida vinha distribuída por duas caixas enviadas como se de carga aérea se tratasse e, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para pelo menos 430.000 doses.

Na segunda operação, já esta semana, foi apreendida cocaína suficiente para pelo menos 13.000 doses. Neste caso, a droga era transportada em cápsulas no interior do organismo de um homem que acabou detido pelas autoridades, juntamente com um outro, que era o destinatário.

Os detidos, de 25 e 44 anos de idade, um português e o outro estrangeiro, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.

Ambas as situações, da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ocorreram no quadro de operações policiais para prevenir a introdução de droga em território nacional por via aérea e incidiram especificamente sobre voos oriundos da América Latina, refere a PJ, adiantando que as investigações ainda prosseguem.