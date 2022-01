PJ detém cinco pessoas e apreende cerca de 115 mil doses de cocaína vindas da América do Sul

A Polícia Judiciária anunciou este domingo a detenção de cinco pessoas por alegada prática de crime de tráfico de estupefacientes, bem como a apreensão de cerca de 115 mil doses individuais de cocaína, vindas da América do Sul.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), as detenções foram levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, nos últimos dias.

Foram identificados e detidos "três mulheres e dois homens, todos estrangeiros, sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes".

As detenções ocorreram "no quadro de três investigações distintas", que "incidem sobre as atividades de grupos criminosos que se dedicam à introdução de elevadas quantidades de estupefacientes em território nacional e no continente europeu".

A PJ revela ainda que na posse de quatro dos detidos foram apreendidas "elevadas quantidades de cocaína que transportaram desde a América do Sul para Lisboa por via aérea".

"Estupefaciente esse que, na sua totalidade, seria suficiente para a composição de pelo menos 115 mil doses individuais, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição", acrescenta.

Os arguidos, com idades compreendidas entre os 23 e os 44 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada como medida de coação "a prisão preventiva".

"As investigações prosseguem", refere ainda a PJ.