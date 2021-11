A PJ deteve nos últimos dias cinco pessoas, de várias nacionalidades, por tráfico de droga por via aérea através do aeroporto de Lisboa. A cocaína - foi apreendida droga suficiente para quase meio milhão de doses - chegou da América do Sul e quatro dos detidos foram colocados em prisão preventiva.









De acordo com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, as detenções “ocorreram no âmbito de inquéritos distintos onde se investigam as atividades de grupos criminosos que, de forma organizada”, traficam droga através de Portugal e procedem à sua distribuição.

A PJ afirma que vai prosseguir com a investigação, na qual serão peça fundamental os cinco detidos, que têm entre os 29 e 43 anos de idade.