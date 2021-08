Dois polícias da PSP acusados pelo MP de proteger rede de droga internacional

Em agosto de 2020, os agentes da PSP Vítor Conceição e Nuno Fernandes, atualmente com 38 e 34 anos, respetivamente, prestavam serviço no Comando de Faro.O Ministério Público (MP) acredita que, por essa altura, já trabalhavam para uma organização internacional de tráfico de droga, com sede em Espanha, e com fortes contactos com a América do Sul. Ambos acabaram por ser detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), quando acompanhavam, fardados e com as armas de serviço, o trajeto de um carregamento de 375 quilos de cocaína entre o porto de Setúbal e um armazém na Azambuja.