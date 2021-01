PJ detém dois homens por tentativa de homicídio e roubo em Cascais

A Polícia Judiciária deteve dois homens, com 42 e 28 anos por tentativa de homicídio e roubo a um homem, dentro da própria casa da vítima.O crime ocorreu a 7 e janeiro, quando os agressores entraram em casa da vítima, agrediram-na e tentaram asfixia-la até à morte. Após as agressões, os dois homens, roubaram o dinheiro que a vítima detinha em casa.

Um dos detidos foi localizado no Aeroporto de Lisboa, com o apoio do SEF, no dia 10 de janeiro, quando estava prestes a voar para o Reino Unido. O outro suspeito foi localizado e detido dia 13.



"A vítima, com enorme dificuldade, conseguiu contactar telefonicamente com familiar que lhe prestou auxílio, providenciando pela assistência médica urgente e posterior transporte a unidade hospitalar, onde lhe foram diagnosticadas diversas lesões traumáticas na cabeça e tronco, idóneas a causar a morte, mantendo-se ainda internada", explicam as autoridades.



Os detidos foram presentes a interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.