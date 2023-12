PJ detém em Lisboa três suspeitos de tráfico internacional de cocaína

Dois homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na região da Grande Lisboa, por suspeita de integrarem um grupo criminoso internacional de tráfico de cocaína, foi divulgado esta quarta-feira.

De acordo com a PJ, a operação foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), com o apoio da Europol e em articulação com as autoridades francesas, austríacas e sérvias, detendo estes três suspeitos "de integrarem um grupo criminoso organizado que se dedicava à introdução no continente europeu, de forma reiterada, de elevadas quantidades de cocaína, com origem na América Latina".

A Judiciária adianta que uma das detenções, um homem de 49 anos, resultou do cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades austríacas, existindo sobre ele "fortes suspeitas" de ser o líder do grupo investigado, "com caráter transnacional e com presumíveis ligações ao denominado cartel dos Balcãs".

No âmbito desta operação foram ainda realizadas várias buscas domiciliárias que permitiram apreender diversos documentos e objetos com relevante interesse probatório.

Os detidos serão agora ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.

A PJ afirma, em comunicado, que as investigações prosseguem para determinar o alcance e constituição da rede.