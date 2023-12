Polícia Judiciária detém cinco pessoas por tráfico de droga na região Centro

Quatro homens e uma mulher com idades entre 40 e 50 anos foram detidos no Centro do país por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária.

"As detenções ocorreram [no âmbito da operação 'Natal Branco') em cumprimento de mandados de detenção previamente emitidos pelas autoridades judiciárias competentes e na sequência de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas quais se apreendeu significativa quantidade de produto estupefaciente, duas viaturas ligeiras, dinheiro, telemóveis e instrumentos destinados à pesagem do estupefaciente", informou a Diretoria do Centro da PJ.

Segundo uma nota enviada à agência Lusa, a investigação "permitiu desmantelar uma organização criminosa que se dedicava à introdução de estupefaciente na zona centro do país, sobretudo heroína e cocaína", há pelo menos dois anos.

Três dos arguidos têm antecedentes criminais. Os cinco vão ser presentes em tribunal para interrogatório e "aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", adiantou a PJ, que vai prosseguir as investigações.