PJ detém homem por matar idosa de 86 anos na Madeira

Um homem foi esta quinta-feira detido por suspeita de homicídio qualificado de um idosa na Ribeira Brava, na Madeira, em maio, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informa que, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve o homem de 52 anos, em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público -- DIAP do Funchal.

Segundo a PJ, os factos ocorreram na tarde de 22 de maio de 2021, na residência da vítima, na freguesia da Ribeira Brava, ilha da Madeira.

"Por motivos ainda não totalmente apurados, a vítima, de 86 anos de idade, foi agredida com o uso de força física e com um golpe de arma branca, na zona do pescoço, do qual resultou a sua morte", explica.

Sublinha ainda que a detenção do suspeito foi possível graças às diligências de investigação desenvolvidas, designadamente com recurso ao Laboratório de Polícia Científica, bem como a "intensa recolha e tratamento de informação".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.