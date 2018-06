Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém homem por tentativa de roubo em posto de combustíveis em Paredes

Suspeito exigiu a entrega do dinheiro da caixa, usando uma arma de fogo.

16:41

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de crime de roubo agravado, na forma tentada, num posto de abastecimento de combustíveis em Paredes, anunciou esta segunda-feira a autoridade policial.



Segundo um comunicado da PJ, a tentativa de roubo ocorreu no domingo à tarde, quando o homem exigiu a entrega do dinheiro da caixa, usando uma arma de fogo como meio de ameaça.



O arguido acabou por desistir e pôr-se em fuga devido à entrada de um cliente no estabelecimento, acrescentou a autoridade.



As diligências policiais levaram à identificação do suspeito e à apreensão de vários objetos que, segundo a PJ, fortemente "o indiciam nessa prática, incluindo a arma de alarme presumivelmente utilizada".



O detido, de 43 anos de idade, residente em Valongo, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.