PJ detém homem procurado em França por homicídio

A Polícia Judiciária deteve um homem de 46 anos, estrangeiro, procurado pelas autoridades internacionais por matar em França.



Segundo a PJ, o homem esfaqueou a vítima pelas costas, "por diversas vezes, provocando-lhe a morte tendo fugido imediatamente, primeiro para Espanha e, depois, para Portugal". No início deste mês, as autoridades francesas deram conta da possível presença do suspeito em Portugal o que foi confirmado pelas autoridades portuguesas.





O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, tendo sido determinado que, ficasse a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.