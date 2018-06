Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém homem suspeito de tentativa de homicídio em Sintra

Vítima necessitou de tratamento hospitalar, mas não corre perigo de vida.

15:13

A PJ deteve esta quarta-feira um homem, de 26 anos, suspeito de tentativa de homicídio a outro de 30 anos. Fatos aconteceram em março, mas só agora foi indiciado pela prática de um crime de homicídio, na forma tentada.



Suspeito golpeou vítima com uma arma branca na zona do tórax.



"Os factos foram cometidos no passado mês de março, na via pública, no decurso de uma altercação, tendo o presumível autor desferido um golpe com uma arma branca na zona do tórax da vítima. A vítima, um homem, de 30 anos, necessitou de tratamento hospitalar, mas não corre perigo de vida. O detido vai ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processual adequadas", lê-se em comunicado enviado pela PJ.