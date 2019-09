PJ detém quatro suspeitos de roubo de telemóveis em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve quatro homens suspeitos de terem roubado duas dezenas de telemóveis topo de gama num estabelecimento comercial do distrito de Setúbal, em janeiro e fevereiro deste ano, foi esta quinta-feira anunciado.Em comunicado a PJ de Setúbal refere que os arguidos, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, praticaram os crimes munidos de arma de fogo.Os detidos, que estão indiciados pela prática do crime de roubo agravado, deverão ser esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.