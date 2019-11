PJ detém suspeito de ter tentado matar a tiro um homem em rua do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 33 anos, suspeito de ter tentado matar a tiro um homem numa rua da cidade do Porto, na madrugada de 16 de março, anunciou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado de imprensa, a PJ revela que pelas 02h30 do dia 16 de março, na Rua das Oliveiras, perto da zona de Cedofeita, no Porto, o suspeito "encontrou a vítima na via pública e agrediu-a violentamente, tendo ainda empunhando uma arma de fogo e disparado na direção daquela, atingindo-a num membro superior e na zona abdominal".

A alegada tentativa de homicídio é o culminar de "vários episódios de agressões", que terão sido perpetrados pelo arguido ao longo de "vários meses" na sequência de um desentendimento ocorrido entre o detido e a vítima, aquando da concretização de uma compra de droga, adianta o comunicado da PJ.

O detido, desempregado, tem antecedentes criminais pela prática de crimes de falsificação de documento, tráfico de droga, detenção de arma proibida e condução ilegal.

A polícia acrescenta que é também suspeito num outro inquérito em curso na PJ por ter participado numa "violenta agressão a um indivíduo em 2018", ocorrência registada também na cidade do Porto.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação que lhe possam vir a ser aplicadas.