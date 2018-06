Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve mulher por tráfico de cocaína no aeroporto de Lisboa

Droga estava "engenhosamente dissimulada na estrutura de três malas de viagem".

Por Lusa | 15:27

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção no aeroporto de Lisboa de uma mulher que transportava uma "significativa quantidade de cocaína" dissimulada em três malas de viagem.



Em comunicado, a PJ adianta que a mulher foi detida no âmbito do controlo feito aos passageiros com origem em países considerados de risco com o objetivo de prevenir a introdução de droga na Europa através de aeroportos internacionais.



Segundo a PJ, a detida tinha na sua posse "uma significativa quantidade de cocaína", suficiente para a composição de pelo menos 54.000 doses, que transportou desde um país da América do Sul e que estava "engenhosamente dissimulada na estrutura de três malas de viagem".



A detenção foi feita pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, que continua com a investigação.



A arguida, de 25 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.