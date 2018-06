Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve nove homens e uma mulher por posse de droga em Gaia

Operação policial de combate ao tráfico de droga levou à apreensão de mais de 30 quilos de haxixe.

Por Lusa | 14:14

Uma operação policial de combate ao tráfico de droga desenvolvida em Vila Nova de Gaia levou à detenção de dez pessoas e à apreensão de mais de 30 quilos de haxixe, divulgou esta terça-feira a PSP do Porto.



Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto explica que a operação da Divisão de Investigação Criminal realizada segunda-feira contemplou a realização de 16 buscas domiciliárias e três não domiciliárias na área da cidade de Vila Nova de Gaia.



Os detidos, nove homens e uma mulher, têm idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos e são todos residentes em Vila Nova de Gaia.



Além dos cerca de 30 quilos de haxixe, equivalente a 155 mil doses, foram também apreendidas cocaína suficiente para cerca de 15 doses individuais, heroína suficiente para cerca de oito doses individuais, Liamba suficiente para cerca de 437 doses individuais, três veículos automóveis e 4.800 euros.



A operação contou ainda com a colaboração da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, que garantiu a segurança à área.



A PSP salienta que no âmbito da referida investigação, que se iniciou em março de 2017, já foram detidos um total de 17 cidadãos e identificados outros quatro.



Os detidos são esta terça-feira presentes às Autoridades Judiciárias para aplicação das adequadas medidas de coação.