PJ deteve suspeito de atear fogo na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um homem suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal, ocorrido no sábado, na localidade de Folgosa, no concelho da Maia, distrito do Porto, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo a PJ, que contou com a colaboração da GNR da Maia, foram detetadas "três ignições distintas na mesma área, as quais puseram em perigo várias habitações, unidades industriais e uma mancha florestal considerável, apenas não atingindo maiores proporções pela rápida intervenção de populares e bombeiros".

O detido, de 52 anos, sem atividade profissional e sem antecedentes criminais, residente naquela área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, refere a PJ em comunicado.