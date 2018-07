PJ e fuzileiros travam em alto mar sequestro da máfia no Porto   

Homem foi sequestrado mas conseguiu dar o alerta por telemóvel a um amigo.

Por Henrique Machado e Sérgio A. Vitorino | 16:10

A Polícia Judiciária, com fuzileiros da Marinha e o apoio da Força Aérea, tomou de assalto um veleiro no último fim-de-semana, já em águas internacionais, libertando um homem que fora sequestrado no Porto mas conseguira dar um alerta por telemóvel a um amigo antes de ser levado para alto mar.



O objetivo da operação seria conseguir manter a droga dentro do veleiro do homem sequestrado, ameaçando-o assim como a sua família.



Sequestrador e vítima são franceses – e a informação chegou das autoridades daquele país, à PJ, na quinta-feira.

Depois de vigilância discreta pelo ar de um avião P3 Orion da Força Aérea, inspetores da PJ com as forças especiais da Marinha, que seguiam numa corveta, resgataram a vítima a bordo do veleiro, já no domingo.

O sequestrador foi capturado e já está em prisão preventiva, tendo a Unidade de Contraterrorismo da PJ também apreendido cerca de 350 mil euros a bordo do veleiro com bandeira francesa. Em causa estarão ajustes de contas de um grupo mafioso com ligações ao tráfico de droga, numa investigação que corre termos em França.



Autoridades dão esclarecimento sobre operação que travou sequestro em alto mar



Em conferência de imprensa, as autoridades confirmam que este sábado, dia 28, foi possível libertar a vítima, por volta das 16h20. A partir desse momento, foram tomadas as devidas diligências, tendo em vista a detenção do suspeito, que se encontrava a bordo do veleiro, surpreendido pela curveta portuguesa.



O veleiro e a curveta da marinha portuguesa atracaram assim no porto de Portimão, este domingo, ao inicio da manhã, momento onde foi possível confirmar as suspeitas existentes pela prática do crime de sequestro e coação agravadas, procedendo à detenção do arguido.



O arguido foi presente a juíz nessa mesma tarde, no Tribunal de instrução criminal de Lisboa, conhecendo a medida de coação que correspondeu à prisão preventiva.



O veleiro foi encontrado pela marinha portuguesa a 160 milhas nauticas da marinha portuguesa, dirigindo-se para sul. A embarcação terá saído do Porto de Aveiro na quinta-feira, dia 26 de julho.



A operação de resgate e captura foi feita em parceria com as autoriddes francesas. O arguido já tinha antecedentes criminais, pelo que as autoridades competentes decidiram manter o homem em prisão preventiva.