PJ e policia espanhola desmantelam rede de falsificação de moeda

Investigações detetaram o dinheiro falsificado em Espanha, França, Itália, Áustria, Bélgica, Estónia, Holanda e Suíça.

15:09

A Polícia Judiciária portuguesa e a polícia espanhola desmantelaram uma rede de fabrico de moeda falsificada, localizada em Portugal, e apreenderam 70 mil euros e 140 mil francos da República Centro-Africana falsos.



Segundo uma nota da Polícia Nacional espanhola, as investigações realizadas em colaboração com a Europol permitiram detetar o dinheiro falsificado em Espanha, Franca, Itália, Áustria, Bélgica, Estónia, Holanda e Suíça.



Três pessoas foram detidas, entre as quais o responsável da organização criminal que na sua própria casa realizava boa parte do processo de falsificação.



No total, a polícia apreendeu 70.000 euros falsos - em notas de 20, 50 e 500 euros -, 140.000 francos da República Centro-Africana, uma máquina de carimbo térmico, uma guilhotina, quatro impressoras a jato de tinta, um scanner, um computador, vários rolos de fita metálica para fazer hologramas e vários cartuchos de tinta.



A investigação começou em agosto de 2016, quando a Brigada de Investigação do Banco de Espanha detetou um aumento nas apreensões de notas falsas em Badajoz, especificamente de 20 e de 50 euros, com características específicas de falsificação que eram novas.



Os agentes descobriram que um português era o líder das atividades ilegais, sendo responsável pelo fabrico das faturas falsas e sua posterior distribuição.



A Lusa contactou a Polícia Judiciária para saber mais pormenores, mas até ao momento não obteve resposta.