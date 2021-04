Presidente da Câmara, funcionário e dois empresários detidos por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta terça-feira buscas na Câmara de Vila Real de Santo António, nas casas da presidente da autarquia Conceição Cabrita e de um funcionário e em empresas ligadas ao imobiliário e construção civil por suspeitas de corrupção e outros crimes económicos.A operação, que desencadeou 20 buscas, está a ser realizada por inspetores da PJ de Lisboa que investigam crimes económicos. Quatro pessoas foram detidas, a presidente e um funcionário por corrupção passivo e outros dois empresários por corrupção ativa.As buscas estão relacionadas com um negócio imobiliário realizado pela autarquia, que é uma das mais endividadas do País.Segundo oapurou, a PJ investiga a venda de um imóvel localizado em Monte Gordo a uma empresa privada a um preço abaixo do mercado, em que a autarquia terá sido lesada em milhares de euros, e há ainda suspeitas de pagamento de luvas à presidente e ao funcionário levaram à investigação.

A PSP está a apoiar a operação para impedir que alguém entre nas instalações da autarquia.