PJ faz buscas na presidência do Conselho de Ministros após denúncia anónima

A Polícia Judiciária está a fazer buscas, durante a manhã desta quinta-feira, na sede da Presidência do Conselho de Ministros. Segundo apurou o CM, há suspeitas de corrupção. Uma denúncia anónima terá alertado a PJ para o caso.

O secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros David Xavier é suspeito de obter benefícios pessoais, através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma empresa do norte do país. Em causa estão ajustes diretos que alegadamente violam as regras de transparência. As buscas estão também a ser realizadas nestas empresas suspeitas de engano na contratação pública.

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção está a fazer buscas nos gabinetes, mas segundo apurou o CM, também nas casas dos suspeitos da investigação.



As buscas desta quinta-feira pretendem apreender documentação, como contratos ou até troca de emails entre o secretário-geral e as empresas visadas. Para já, este processo não terá arguidos nem detido, numa primeira fase.