A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em torno da morte de Pedro Saramago, cujo corpo foi encontrado quarta-feira nas imediações do seu carro, em Lamarosa, Torres Novas.O carro estava completamente carbonizado quando foi descoberto, sem o proprietário no interior. Nas horas seguintes, as autoridades realizaram buscas nas imediações e depararam-se com o corpo caído num viaduto.