PJ investiga "favores" na contratação de assessora de autarca de Viseu

A PJ está a investigar a contratação de Ana Maria Pimentel para assessora de Almeida Henriques na Câmara de Viseu, aquando da eleição para o segundo mandato.Esta investigação surge da certidão extraída da Operação Éter que já levou à prisão de Melchior Moreira, ex-líder do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e que envolve alegadas trocas de favores entre o edil de Viseu e o empresário José Agostinho.A Judiciária acredita que a contratação só aconteceu porque o chefe de gabinete da altura terá indicado o nome da familiar para o cargo, numa troca de favores.Ana Maria Pimental terá auferido cerca de 2500 euros em cada um dos sete meses em que ocupou o lugar de adjunta do autarca. Foi afastada pois ninguém lhe reconhecia competência, mas o edil de Viseu garantiu-lhe um novo lugar na área das relações internacionais, e sem que o valor mensal se alterasse.contactou esta quarta-feira Almeida Henriques, que não atendeu o telemóvel. Disse estar "muito tranquilo" na última Assembleia Municipal.