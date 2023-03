Um ato de vandalismo terminou esta quarta-feira de madrugada com três automóveis carbonizados na Rua das Garagens, em Alfragide, Amadora. Segundo moradores e fontes policiais, o incêndio foi ateado num contentor do lixo por um grupo de jovens que foi visto a fugir do local, pela 01h30. Mas o facto de uma das viaturas destruídas ser o BMW de serviço da TAP habitualmente usado pelo motorista da presidente executiva (CEO) Christine Ourmières-Widener está a levantar suspeitas.









