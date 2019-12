PJ investiga fogo que deflagrou num apartamento em Olhão

A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio num apartamento no centro da cidade de Olhão, esta quinta-feira de manhã, que provocou cinco feridos. A habitação ficou totalmente destruída. Duas pessoas ficaram desalojadas.O alerta para o fogo foi dado às 06h42 por vizinhos. O proprietário da casa tinha saído da habitação para ir trabalhar minutos antes do início do incêndio. A rápida intervenção dos Bombeiros Municipais de Olhão e dos Bombeiros Sapadores de Faro foi essencial para conseguir extinguir o incêndio no espaço de cerca de meia hora.Dois moradores tiveram de ser transportados para o hospital de Faro com ferimentos. Três outras pessoas foram assistidas no local pelos bombeiros e INEM devido à inalação de fumos."Quando chegámos ao local, a habitação estava toda tomada pelo incêndio. Iniciámos um ataque musculado de combate ao fogo, com a necessidade de evacuação de várias pessoas" disse aoBruno Santos, 2º comandante dos Bombeiros Municipais de Olhão.Uma comissão municipal com vários técnicos da Câmara de Olhão esteve no local a realizar uma vistoria, de forma a perceber se a estrutura do edifício foi afetada pelas chamas."Estão confirmados dois desalojados, o homem que vivia no apartamento que ardeu e uma outra pessoa que vivia no apartamento no andar de cima. Ambos vão ficar em casa de familiares" explicou aoo autarca de Olhão António Pina. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.