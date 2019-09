Catorze feridos, dois homens desalojados e mais de 50 pessoas obrigadas a passar a noite ao relento. Este é o resultado de um violento incêndio num apartamento, na madrugada de segunda-feira, na avenida Arsenal do Alfeite, no Feijó, Almada.O alerta foi dado às 02h30, numa altura em que o apartamento no segundo andar já estava totalmente tomado pelas chamas e a maioria dos moradores do edifício estava a dormir.Os dois homens que viviam na casa onde deflagrou o incêndio – pai e filho, com cerca de 40 e 60 anos – foram resgatados pelos bombeiros do interior da habitação e são os feridos mais graves devido à inalação de fumo.Segunda-feira à tarde permaneciam internados no hospital Garcia de Orta. Outros dez moradores também tiveram de receber assistência hospitalar, tal como dois bombeiros, um dos quais sofreu queimaduras, mas todos tiveram alta ao longo da manhã.Devido à intensidade do incêndio e ao muito fumo que provocou, o prédio, de sete andares e quatro frações em cada, teve de ser evacuado.Os 35 operacionais dos bombeiros de Cacilhas, Almada, Trafaria e Amora mobilizados para o local precisaram de quase uma hora para dar o fogo como dominado, mas os trabalhos de rescaldo e ventilação do prédio levaram a que os moradores só pudessem regressar a casa depois das 05h00.Segunda-feira de manhã, quando a situação voltava à normalidade, um reacendimento obrigou a nova intervenção dos bombeiros.