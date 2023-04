PJ investiga fogo que destrói sete carros em sucata de Espinho

Sete viaturas ficaram totalmente destruídas pelo fogo que deflagrou numa sucata da Rua do Loureiro, em Silvalde, Espinho, este domingo de madrugada. As suspeitas de mão criminosa no incêndio levaram a PSP a acionar meios da Polícia Judiciária.





CM uma vizinha da sucata do ‘Zé Moço’. “A minha neta é que me acordou e ela chamou os bombeiros”, disse Aurora de Jesus, outra moradora. As chamas foram combatidas por sete operacionais da corporação de Espinho, apoiados por três viaturas, e o combate finalizado já depois das 02h00.



O alerta foi dado às 00h32 para os Bombeiros de Espinho. “Via as labaredas e só ouvia um estrondo atrás do outro”, contou aouma vizinha da sucata do ‘Zé Moço’. “A minha neta é que me acordou e ela chamou os bombeiros”, disse Aurora de Jesus, outra moradora. As chamas foram combatidas por sete operacionais da corporação de Espinho, apoiados por três viaturas, e o combate finalizado já depois das 02h00.